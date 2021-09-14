На набережной в Хабаровске высадили молодые дубы Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на набережной высадили 30 молодых дубов. Это было сделано для поддержания всероссийского проекта «Лес Победы». Каждое дерево получило имя героя-дальневосточника, погибшего в Великой Отечественной войне, сообщили в правительстве края.

- На данный момент по всей России высажено уже около 20 миллионов деревьев. Сохранение исторической памяти и формирование патриотизма у молодежи - наша задача. Эти дубы станут «живыми памятниками», к которым смогут прийти не только жители и гости города, но и родственники, не знающие, где были захоронены их близкие. Дубы были выбраны неслучайно: они имеют обширную корневую систему, которая укрепит склон участка, - рассказал председатель комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края Вадим Сабуров.

Россия - далеко не единственная страна, в которой поддержали эту акцию. К ней также присоединились еще 67 государств.

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