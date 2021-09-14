В Хабаровске построят новую ТЭЦ за 57 миллиардов к 2024 году Фото: Правительство Хабаровского края

ТЭЦ-1 является одной из крупнейших электростанций Хабаровска, обеспечивая до 60% потребления тепловой энергии города. Однако оборудование там уже давно сильно износилось. Поэтому во время встречи Михаила Дегтярева, врио губернатора края с рабочими ТЭЦ-1 и руководством Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) состоялось обсуждение по постройке новой ТЭЦ-4, сообщает «КП»-Хабаровск».

- Благодаря энергетикам вся современная инфраструктура может работать, это главная движущая сила города. Поэтому особенно важно сейчас разрабатывать новые проекты в этой сфере, в соответствии со всеми нормами экологической безопасности, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

В отличие от старой станции, которая работала и на газу, и на угле, ТЭЦ-4 будет использовать в качестве топлива только природный газ. Для резерва будет использоваться дизельное топливо. На строительство новой ТЭЦ выделят 57 миллиардов рублей.

- ТЭЦ-4 будет создана на базе четырех энергоблоков ГТУ-ТЭЦ. Дополнительно построят комплекс теплофикационных установок с пятью водогрейными котлами мощностью 180 Гкал/ч каждый. Тепловую нагрузку на себя возьмут три паровых котла. Мощность новой станции составит 328 МВт и 1 368,3 Гкал/час, - отметили в компании ДГК.

Новый проект включен в перечень важных объектов по строительству. Работы разбиты на два этапа: до 2024 и до 2025 годов. Проектирование новой Хабаровской ТЭЦ-4 завершено. Уже оформлен земельный участок, который прилегает к ТЭЦ-1. Строительство планируют начать уже в 2021 году.

СПРАВКА «КП»

Хабаровская ТЭЦ-1 работает с 1954 года. Сейчас там работают около 600 человек. Установленная электрическая мощность - 435 МВт. Станция обеспечивает электроэнергией жителей Индустриального и части Центрального районов города. Из девяти установленных турбоагрегатов работает семь паровых турбин. Из-за значительного износа две турбины пришлось демонтировать в 1988 и 2000 годах. Еще четыре турбины исчерпают свой ресурс к 2025 году. Также на станции установлены 16 паровых котлов, из которых девять работают с использованием природного газа.