Вандалы изуродовали остановку в Хабаровске. Фото: администрация Индустриального района Хабаровска

В Хабаровске вандалы разрушили остановку. Чем не угодил им навес с лавочкой - непонятно. Фото испорченного остановочного пункта местные чиновники выложили в сеть.

Выяснилось, что испорченная остановка находится в Индустриальном районе города на улице имени Лейтенанта Орлова.

- Вандалы испортили остановку. Они разрисовали краской металлические части конструкции и выломали часть пластикового навеса, - рассказали в администрации района.

Поиском тех, кто так обошелся с городским имуществом, будет заниматься полиция. В администрации района призвали людей бережно относиться к тому, что их окружает, так как в первую очередь порядок зависит от тех, кто живет на территории.

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