На площади Ленина в Хабаровске столкнулись две иномарки

В центре Хабаровска столкнулись две иномарки. Фото: стоп-кадр видео

В Хабаровске столкнулись две иномарки. Утром 14 сентября в районе площади имени Ленина Toyota влетела в Audi. Это произошло неподалеку от здания краевого правительства.

Японская иномарка получила серьезные повреждения. Капот машины в прямом смысле слова смяло.

В отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска «Комсомолке» сообщили, что никто из участников ДТП сильно не пострадал. Водитель и пассажир Audi целы. На боли в ноге пожаловался только виновник аварии. Сейчас он доставлен в больницу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.