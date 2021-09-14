На площади Ленина в Хабаровске столкнулись две иномарки

В центре Хабаровска столкнулись две иномарки. Фото: стоп-кадр видео
В Хабаровске столкнулись две иномарки. Утром 14 сентября в районе площади имени Ленина Toyota влетела в Audi. Это произошло неподалеку от здания краевого правительства.
Японская иномарка получила серьезные повреждения. Капот машины в прямом смысле слова смяло.
В отделении пропаганды ГИБДД Хабаровска «Комсомолке» сообщили, что никто из участников ДТП сильно не пострадал. Водитель и пассажир Audi целы. На боли в ноге пожаловался только виновник аварии. Сейчас он доставлен в больницу.
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