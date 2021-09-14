Самолет из Николаевска приземлился в Хабаровске из-за проблем с двигателем Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет из Николаевска-на-Амуре совершил вынужденную посадку в Хабаровске в 00:49 по местному времени. Судно направилось во Владивосток, но самолет пришлось приземлить в аэропорту краевой столицы по техническим причинам.

Причиной стал сработавший датчик падения давления масла во втором двигателе самолета.

- Судно приземлилось благополучно, на его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа. Помощь спасательно-аварийных служб не потребовалась, хотя они были готовы. В 5:40 утра самолет вылетел по маршруту на резервном судне. Пассажирам предоставили горячее питание, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.