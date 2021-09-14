Подросток на электросамокате сбил пешехода в Хабаровске
Фото: УГИБДД по г.Хабаровску
В Хабаровске подросток на электросамокате сбил пешехода. Инцидент произошел на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД города.
- 13 сентября подросток 2005 года рождения на электросамокате, двигаясь по Уссурийскому бульвару в районе дома №64, на пешеходном переходе допустил наезд на мужчину 1961 года рождения, - рассказали в ведомстве.
Пострадавшего осмотрели врачи. У него был диагностирован вывих плеча. Лечение он будет проходить амбулаторно. Электросамокат был отправлен на спецстоянку.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;