Подросток на электросамокате сбил пешехода в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске подросток на электросамокате сбил пешехода. Инцидент произошел на пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД города.

- 13 сентября подросток 2005 года рождения на электросамокате, двигаясь по Уссурийскому бульвару в районе дома №64, на пешеходном переходе допустил наезд на мужчину 1961 года рождения, - рассказали в ведомстве.

Пострадавшего осмотрели врачи. У него был диагностирован вывих плеча. Лечение он будет проходить амбулаторно. Электросамокат был отправлен на спецстоянку.

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