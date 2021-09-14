В районы Хабаровского края отправились котлы к началу отопительного сезона Фото: Правительство Хабаровского края

В районы Хабаровского края начали доставлять котлы и резервные источники электроснабжения. Все они были доставлены в муниципалитеты к старту отопительного сезона, сообщили в правительстве региона.

На капитальные ремонты оборудования было направлено свыше 165 миллионов рублей.

- Завершен капитальный ремонт котельного оборудования в поселке Алонка. Поставлены котлы в Бикинский район: на котельную №3 города Бикин и в Лермонтовское поселение. В село Нелькан Аяно-Майского района пришло оборудование для капитального ремонта котлоагрегатов. На остальных объектах работы продолжаются и будут завершены до начала отопительного периода 2021/2022 года, - отметили в министерстве ЖКХ края.

Также из краевого бюджета ранее были выделены деньги на дизель-генераторы для сел Киселевка, Солонцы и Нижнее Пронге. До конца года будут закуплены дизель-генераторные установки в села Пуир Николаевского района и Кукан Хабаровского муниципального района.

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