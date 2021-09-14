В Хабаровском крае завершают реконструкцию стадиона Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Ванино Хабаровского края завершается реконструкция стадиона. После того как выяснилось,что на все доработки потребуется еще 20 миллионов рублей, из бюджета выделили дополнительные деньги, и работы не пришлось останавливать из-за нехватки финансирования, сообщили в правительстве региона.

Сейчас к стадиону подведен трубопровод, сделана дивневка, все старое оборудование с территории убрано, готов фундамент под новые трибуны.

- Мы приложили максимум усилий, чтобы муниципалитет как можно быстрее получил дополнительные средства на реконструкцию. Это важно, так как работы нужно завершить в теплый период. Климат в Ванино сложный, и ни в коем случае не нужно переносить работы на следующий год, - отмечает Александр Карев, начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности минстроя.

Напомним, что средства на реализацию проекта Хабаровский край получил из федерального центра в рамках «единой субсидии». В общей сложности в реконструкцию объекта будет вложено около 66,5 миллиона рублей.

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