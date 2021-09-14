Дальневосточникам предлагают выиграть PlayStation 5 от ТНТ

Телеканал ТНТ объявляет всероссийскую перепись отцов. Условия акции предельно просты: подпишись на официальные аккаунты канала во «ВКонтакте», Instagram и TikTok, выложи фото или видео с отцом (если ты сын) или с сыном (если ты отец), поставь хэштег #яжотецтнт и жди призов. Контент может быть абсолютно любым: от ремейка старой семейной фотографии до трендового ролика с совместными приключениями отцов и сыновей. Если вы мама, дочь или бабушка, участвовать тоже можно, но главными героями фото или видео все равно должны быть отец и сын.

На кону - целых три игровых приставки Sony PlayStation 5 Digital Edition. Их получат авторы самых трогательных, смешных или просто цепляющих фотографий или видеороликов в каждой из социальных сетей.

Акция приурочена к выходу сериала «#ЯЖОТЕЦ», рассказывающего историю 44-летнего Михаила Гречихина (Гоша Куценко), который учит сына быть мужиком. Все уроки мужчина записывает на видео и выкладывает в свой блог на YouTube. В процессе обучения, конечно, далеко не все идет по плану, но Гречихин как настоящий «ЯЖОТЕЦ» всегда находит необычный выход из любой ситуации.

Смотрите сериал «#ЯЖОТЕЦ» с 20 сентября в 20:00 на телеканале ТНТ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.