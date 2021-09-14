Водитель внедорожника разбился на мосту в Охотском районе. ФОТО УГИБДД Хабаровского края

В 23 часа 55 минут в ГИБДД поступило заявление о том, что в селе Вострецово Охотского района внедорожник упал с моста в реку.

За рулем Toyota Land Cruiser сидел 29-летний водитель. Мужчина не справился с управлением. Машина перелетела через ограждение, перевернулась на крышу и упала в речку Грязнуха.

- От полученных травм водитель внедорожника погиб на месте ДТП до приезда медиков. У погибшего взят забор крови. Признаков опьянения у него не было, - отметили в УГИБДД Хабаровского края.

Помятый внедорожник вытащили на берег. В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.