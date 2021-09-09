Цифровая «начинка» для ресторана: «Ростелеком» помог создать атмосферу комфорта в «Доме»

«Ростелеком» обеспечил комплекс цифровых решений для нового ресторана «Дом». Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» обеспечил комплекс цифровых решений для нового ресторана «Дом», который 9 сентября открывается в Хабаровске. Компания организовала на объекте работу Wi-Fi сети, виртуальной АТС, видеонаблюдения и смонтировала профессиональное акустическое оборудование. Цифровые сервисы помогут обеспечить в ресторане эффективную работу персонала, комфортный отдых и безопасность гостей.

Новый проект дальневосточных рестораторов Марии и Романа Ракуса стартовал в Хабаровске этим летом. В историческом особняке на улице Калинина предприниматели открыли бар-магазин «Винотека» и летнюю веранду. 9 сентября там же впервые распахнет свои двери для гостей семейный ресторан «Дом».

- По задумке организаторов «Дом» и остальные локации проекта должны были быть максимально уютными и комфортными. Современный комфорт - это в том числе технологичные решения и умные устройства. За них в проекте отвечала команда «Ростелекома». Несколько месяцев работы, больше тонны телекоммуникационного и музыкального оборудования - и у объекта появилась своя цифровая экосистема. В ней есть все необходимое для уютного семейного отдыха, - рассказала Ольга Фомичева, директор по работе с корпоративным и государственными сегментами Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

- Ребята из «Ростелекома» предоставили пакетное предложение на комфортных и выгодных условиях для любого ресторатора. Запаковали все так, что мне не пришлось искать десять разных подрядчиков и потом координировать все, ломая голову. Считаю, что по сути мы вместе с «Ростелекомом» сделали уникальный новый продукт - старт цифрового ресторана. Я планирую использовать этот опыт в открытии новых проектов. Спасибо большое команде! - отметил ресторатор Роман Ракуса.

Для удобства работы персонала и комфорта посетителей на объекте запущены две Wi-Fi сети: служебная и гостевая. Организована виртуальная АТС, которая помогает не пропускать ни один входящий звонок и оперативно переключать клиента на необходимого сотрудника. Безопасность и контроль обеспечивает система видеонаблюдения: камеры установлены по периметру здания, в помещениях и на кухне. Просматривать видео с них можно на любом гаджете с доступом в интернет в режиме реального времени или из архива.

Также специалисты «Ростелекома» установили на объекте профессиональное акустическое оборудование. Оно смонтировано так, что в каждой локации может быть настроено свое музыкальное сопровождение. Легкая музыка на веранде, зажигательные треки в баре и живое выступление группы в ресторане - всем музыкальным контентом можно управлять одновременно с планшета или смартфона из любой точки заведения.