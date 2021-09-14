Прокуратура вмешалась в историю с хабаровчанкой, разбившейся на лошади. Фото: Егор Ильин

Прокуратура Хабаровского края подключилась к расследованию уголовного дела, фигурантом которого стал конный клуб «Кобылкино счастье». 21 августа, отдыхая там, получила тяжелые травмы 22-летняя Ирина Люлина. Девушке пришлось самостоятельно добираться на такси до больницы, а после провести длительное время на больничной койке.

Следователи завели на конный клуб уголовное дело. И оно стало третьим по счету. Другие два рассматриваются в суде. Каждое из них связано с несоблюдением техники безопасности ответственными лицами.

- Решение о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой района законным и обоснованным, в настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой района, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Сейчас пострадавшая Ирина продолжает лечение. У девушки был диагностирован разрыв селезенки и закрытая черепно-мозговая травма.

- Чувствует Ира себя сейчас гораздо лучше, конечно, но сидит на обезболивающих и дополнительно пьет лекарства, которые ей прописал терапевт. У нее была большая кровопотеря, сейчас наблюдается нехватка железа. Диету тоже приходится соблюдать. Ей много чего нельзя будет всю жизнь употреблять. Врач вообще сказал, у нее сейчас постгеморрагическая анемия, - рассказал «Комсомолке» Данил, брат Ирины.

Он утверждает, что представитель клуба за все это время лишь позвонил один раз и поинтересовался состоянием девушки, после чего сухо извинился.

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