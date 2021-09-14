Россельхозбанк: чаще всего потребительскими кредитами пользуются люди поколения Х. Фото: предоставлено Россельхозбанком

«Россельхозбанк» проанализировал кредитное поведение представителей различных поколений. Как следует из результатов проведенного РСХБ опроса, потребительский кредит наличными стал самым популярным у россиян кредитным продуктом (без учета ипотеки). При этом наиболее активными пользователями потребительскими кредитами (38% участников опроса) стали люди поколения X (40-56 лет), которые используют заемные средства в основном на ремонт жилья или покупку автомобиля.

Реже всего к заемным средствам прибегают самые молодые поколения миллениалов (25-40 лет) и зумеров (10-24 года). Только 12% респондентов, относящихся к возрастной группе от 18 до 40 лет, обращаются в банк за кредитом. Каждый второй участник опроса отметил, что старается не прибегать к кредитам чаще одного раза в год.

Потребительский кредит наличными стал самым востребованным кредитным продуктом у россиян всех возрастов. Об этом заявили 75% участников опроса, в основном - люди старших поколений: поколения Х (40-56 лет) и бейби-бумеры (57-75 лет).

Вторым по популярности продуктом стала кредитная карта (21% респондентов), причем этот кредитный продукт наиболее популярен среди представителей поколения миллениалов и зумеров.

- Результаты нашего опроса подтвердили, что люди старшего поколения склонны более тщательно продумывать крупные покупки и обращаться для этих целей к потребительским кредитам. Молодое поколение, напротив, более динамично и импульсивно в своих покупках. Они живут здесь и сейчас, поэтому кредитные карты больше соответствуют их потребительскому поведению, - отметила руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания «Россельхозбанка» Юлия Деменюк.

Потребительский кредит, оформленный в магазинах и точках продаж, оказался наименее востребованным кредитным продуктом. О наличии POS-кредита заявили лишь 3% опрошенных, и в основном это представители поколения Х.

Каналы оформления

В настоящее время самым востребованным каналом получения заемных средств по-прежнему остается обращение в отделения банка. 70% респондентов, пользующихся кредитными продуктами, выбрали именно этот вариант. В основном это люди поколения бейби-бумеров. Так, среди людей в возрасте 51-64 лет доля тех, кто предпочитает оформлять потребительский кредит в офисах банка, составляет 72%, в возрасте 65 лет и старше - 90%.

В то же время, несмотря на широкое распространение цифровых сервисов, молодежь также предпочитает активно обращаться в отделения банков для получения заемных средств. Каждый второй респондент - представитель поколения Y и Z, оформлявший потребительский кредит - делал это непосредственно в офисе банка.

- Несмотря на активное развитие дистанционных каналов и сервисов, обращение в банк остается ключевым каналом получения кредитных средств, так как дает возможность получить ответы на все интересующие вопросы и гарантирует помощь сотрудников банка при оформлении кредитных продуктов. Это особенно важно для представителей старших поколений, - пояснила Юлия Деменюк.

Дистанционные каналы оформления кредитных продуктов оказались ожидаемо популярны у людей более молодого поколения. В частности, среди опрошенных миллениалов и зумеров доля тех, кто оформляет потребительские кредиты через мобильное приложение или имеет цифровую кредитную карту, составляет по 8%. Для сравнения среди бейби-бумеров аналогичные показатели составляют 3% и 1% соответственно.

Цели

Почти каждый второй участник опроса отметил, что оформлял потребительские кредиты на ремонт жилья. Второй самой популярной покупкой в кредит является автомобиль (29%).

Что касается кредитной карты, то чаще всего - независимо от возрастной группы - ею расплачиваются в супермаркетах и продовольственных магазинах. Так ответили 74% участников опроса. На втором месте - покупка бытовой и цифровой техники (18%).

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