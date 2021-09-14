«Лавочка» закрыта: в Хабаровском крае заблокировали сайт по продаже военных билетов Фото: Александр ГЛУЗ

В Верхнебуреинском районе прокуратура пресекла незаконную продажу военных билетов через интернет. В объявлении сообщалось, что поддельный документ можно получить за 90 тысяч рублей.

Обнаружить сайт с объявлениями такого характера удалось в ходе мониторинга.

- Распространение таких объявлений и подделка документов в России запрещены. Максимальная санкция по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» УК РФ предусматривает лишение свободы до четырех лет, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Хабаровскому краю.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, и сайт заблокировали.

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