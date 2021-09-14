Мужчина зарезал знакомого в Ванинском районе. Фото предоставлено СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

В одном из жилых домов поселка Монгохто Ванинского района Хабаровского края между двумя мужчинами началась ссора. Конфликт привел к тому, что один из них взял нож и ударил им в область грудной клетки своего товарища. Рана оказалась смертельной.

- Правоохранители провели осмотр места происшествия, организовано несколько экспертиз. Следователи начали допрашивать свидетелей происшествия. Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Уголовное дело с требованием о заключении под стражу направлено в суд, - сообщили в следственном отделе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Расследование продолжается.