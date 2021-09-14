Банк «Открытие» аккредитовал строящиеся жилые комплексы в Хабаровске

Комплекс "Вершина". Фото: ООО СЗ Перспектива.

Банк «Открытие» в рамках своих ипотечных программ аккредитовал жилые комплексы, строящиеся в Хабаровске. Покупателям квартир в них банк «Открытие» предлагает выгодные условия по ипотеке. Среди аккредитованных объектов - комплекс «Вершины», который возводит компания «Перспектива», и ЖК «Город 4212» УИП. Аккредитация объекта недвижимости банком дает экономию времени - потенциальному заемщику не нужно тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком.

Жилой комплекс «Вершины» развернется в границах улиц Трехгорная и Совхозная, в непосредственной близости к микрорайону «Ореховая сопка». Более 500 тысяч квадратных метров современного жилья или около 10 тысяч квартир. Район будет включать в себя три квартала - Кедровый, Пихтовый и Маньчжурский, состоящих из домов переменной этажности от 9 до 25 этажей. Кроме того, проектом предусмотрена вся необходимая инфраструктура.

Жилой квартал «Город 4212» будет построен также рядом с районом «Ореховая сопка».

Банк «Открытие» принимает заявки по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,95%. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родится ребенок.

В рамках программы «Семейная ипотека» в банке «Открытие» можно оформить или рефинансировать ипотечный кредит на квартиру в новостройке. Максимальная сумма кредита - 12 миллионов рублей, срок кредитования - до 30 лет, размер первоначального взноса - от 15% до 80%. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн.

Также банк принимает заявки на ипотечные кредиты в рамках госпрограммы. Приобрести квартиру на первичном рынке в кредит можно по ставке от 5,9% годовых. Взять кредит на льготных условиях может любой гражданин РФ вне зависимости от возраста, семейного положения и социального статуса. Программа предусматривает покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет для всех регионов до трех миллионов рублей.

Ставка по дальневосточной ипотеке в «Открытии» снижена до 1% годовых. Согласно условиям программы «Дальневосточная ипотека» льготный кредит доступен на покупку жилья в новостройке или уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке в сельских поселениях ДФО. Максимальный размер кредита составляет шесть миллионов рублей, первоначальный взнос - от 15%, срок кредитования - до 20 лет. Стать заемщиком по программе могут семьи, в которых возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка в возрасте до 18 лет.

Ипотечные программы банка «Открытие» рассчитаны практически на все сегменты рынка недвижимости - от строящегося до готового жилья, есть специализированные программы с использованием материнского капитала, военная ипотека, программы рефинансирования.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления

бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.