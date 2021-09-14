Вылетел на остановку: мужчина сбил пешехода в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Сегодня, 14 сентября, в районе железнодорожного вокзала водитель Тойоты не справился с управлением и сбил пешехода. Авто вылетело на остановку «Железнодорожный вокзал».

- Молодой человек ехал по улице Ленинградской и поворачивал на Ленинградский переулок, где не смог справиться с движением и выехал за пределы проезжей части. Авто столкнулось с рекламной конструкцией, а далее совершило наезд на пешехода, - сообщили в УГИБДД по Хабаровску.

В момент удара 15-летняя девочка стояла на остановке. Во время ДТП водитель 2000 года рождения был абсолютно трезв. В социальных сетях очевидцы обсуждают версию о приступе эпилепсии, который настиг водителя во время движения.

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