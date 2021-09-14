Современный спортивный сквер появится в Хабаровске в 2022 году

Эскиз будущего сквера Фото: Правительство Хабаровского края

В 2022 году на территории стадиона имени Ленина в Хабаровске построят современную многофункциональную спортплощадку для детей и взрослых. Доступ к ней будет бесплатный.

Решение о постройке нового объекта Михаил Дегтярев, врио губернатора края, озвучил во время прямого эфира на местном телеканале. Его возмутило, что в центральном парке на набережной нет ни одной бесплатной площадки для детей.

- На набережной Невельского и в парке стадиона имени Ленина все развлечения платные. Это нужно обязательно исправить. У нас уже есть планы по постройке большой и современной площадки для отдыха и занятий спортом как взрослых, так и детей. Причем министерство физической культуры и спорта уже разработало презентацию этой площадки, осталось только сделать проект. Средства выделим из бюджета региона на следующий год, а весной начнем строить. Помимо спортивного сквера, обязательно продолжим заниматься площадками ГТО при школах. В этом году запланировано 100 таких площадок, и это только начало. На эти цели выделено 150 миллионов рублей. На спорте экономить нельзя, - отметил Михаил Дегтярев.

Пока что подготовлено лишь несколько эскизов будущего сквера. По плану спортплощадка будет оборудована и для маломобильных жителей. Также на территории объекта разместится игровая и спортивная площадки для детей и взрослых.

- В ближайшее время мы займемся подготовкой необходимых документов, поиском подрядчика. Открыть новый спортивный сквер планируем уже летом 2022 года, - пообещал Дмитрий Чикунов, министр физической культуры и спорта края.

На данный момент на стадионе имени Ленина со стороны южной трибуны уже установлена одна детская площадка. А на набережной имени Невельского недавно появилась спортивная зона для детей. Все это бесплатно.