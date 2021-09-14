Обезглавленное тело нашли на железной дороге в Хабаровске Фото: Социальные сети

На станции Хабаровск-2 рабочий железной дороги обнаружил шокирующую находку: на рельсах лежало обезглавленное тело человека. Об инциденте сообщила старший помощник руководителя Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте Наталья Чернакова.

Прибывшие на место полицейские нашли вскоре и голову погибшего. Его личность удалось быстро установить. Им оказался 23-летний местный житель.

Хотел ли он добровольно уйти из жизни или все же все произошло случайно, сейчас устанавливают следователи. Дело в том, что смерть не наступила от попадания под поезд. Поэтому не исключена криминальная составляющая.

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