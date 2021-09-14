На морских судах Хабаровского края стартовало досрочное голосование Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

В Хабаровском крае на морских судах стартовало досрочное голосование. В регионе действует 31 плавучий избирательный участок, сообщили в региональном избиркоме.

Голосование идет в трех районах. Суда приписаны к портам Советско-Гаванского, Охотского и Ванинского районов.

- Досрочно проголосовали члены экипажей и моряки ТДС Восток, СРТН Янтар, СТМ АНИК, СРНТ Отрадный, танкера «Николай Шалавин», теплоходов «Аркадий Чернышев» и «Шилка», парома «Сахалин-8», - рассказали в избирательной комиссии.

Досрочное голосование в регионе завершится 16 сентября. На сегодняшний день за депутатов в Госдуму свои подписи поставили 3098 избирателей, за кандидатов в губернаторы региона- 1905.

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