На морских судах Хабаровского края стартовало досрочное голосование
Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края
В Хабаровском крае на морских судах стартовало досрочное голосование. В регионе действует 31 плавучий избирательный участок, сообщили в региональном избиркоме.
Голосование идет в трех районах. Суда приписаны к портам Советско-Гаванского, Охотского и Ванинского районов.
- Досрочно проголосовали члены экипажей и моряки ТДС Восток, СРТН Янтар, СТМ АНИК, СРНТ Отрадный, танкера «Николай Шалавин», теплоходов «Аркадий Чернышев» и «Шилка», парома «Сахалин-8», - рассказали в избирательной комиссии.
Досрочное голосование в регионе завершится 16 сентября. На сегодняшний день за депутатов в Госдуму свои подписи поставили 3098 избирателей, за кандидатов в губернаторы региона- 1905.
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