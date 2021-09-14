Погода в Хабаровске 15 сентября 2021: небольшое потепление
Фото: Петр МОЛОТОВ
Южный ветер ненадолго принесет тепло в Хабаровск. 15 сентября в городе столбики термометров поднимутся до отметки в +22 градуса. Ночью будет около +7. Осадков не ожидается. Скорость ветра составит 2-9 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.
На юге края также без осадков. В светлое время суток воздух прогреется до +24 градусов. Ночью похолодает до +4. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 метров в секунду.
В центральных районах днем будет до +24 градусов. Ночью пройдут заморозки от -3 до +7. Порывы ветра различных направлений будут доходить до 9 метров в секунду.
На севере края - без осадков. Днем от +15 до +23 градусов. Ночью от 0 до +12. Скорость южного и юго-западного ветра составит 2-14 метров в секунду.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;