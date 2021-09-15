В Хабаровском крае увеличилось число тяжелобольных пациентов с коронавирусом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 295 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 180, в Комсомольске - 58, Хабаровском районе - 21, в Амурском - 12. На остальной территории края выявлены единичные случаи инфицирования.

- Выздоровели 304 жителя края, 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 22 подключены к аппаратам ИВЛ. Четверо скончались. Сейчас в регионе развернуто 1724 койки для ковид-больных. Из них свободна 451, - уточнили в пресс-службе ведомства.

КОНКРЕТНО

В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 333 583 человека. Из них 303 916 получили оба компонента вакцины.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 387 случаев коронавируса:

73 235 человек выздоровели;

5414 находятся на лечении (1273 в стационаре, амбулаторно 4141);

Скончались 738 человек.

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