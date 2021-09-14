«Хабаровская марка»: эксперты определят лучший продовольственный товар
Фото: Тимур ХАНОВ
Производители продовольствия в Хабаровском крае стали участниками конкурса «Хабаровская марка». Среди тех, кто отправил заявки, вскоре выберут победителей, сообщили в правительстве региона.
На звание лучших из лучших претендуют девять участников. Они представили свои 39 товаров, среди которых мясные, кондитерские и молочные изделия, снеки и напитки.
– Сегодня мы презентуем новый товар – томатную пасту. Мы ее начали выпускать в прошлом году. Продукция соответствует ГОСТу. Пока объемы небольшие – около 2 тонн в месяц. Надеемся, что спрос будет расти, и мы сможем завоевать доверие наших покупателей, – рассказала начальник отдела хабаровского МЖК Людмила Евдокимова.
Все товары оценит специальная комиссия из 10 человек. Эксперты Роспотребнадзора вместе с чиновниками и бизнесменами выставят по нескольким категориям баллы участникам.
Победители получат право маркировать свою продукцию престижным местным знаком качества.
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