Хабаровчанина, убившего сотрудника ДПС, арестовали. Фото: стоп-кадр видео

В Амурской области под суд отправлен 23-летний житель Хабаровска. Его обвиняют в посягательстве на жизнь полицейского. Мужчина хладнокровно расправился с сотрудником ДПС на трассе, когда тот остановил его машину, сообщили в СУСК Амурской области.

Как выяснилось, молодой сотрудник МВД Вячеслав Шевалье 11 сентября получил ориентировку на конкретный автомобиль. Ему сообщили, что в салоне могут быть наркотики. Увидев на автомобильной дороге «Амур» подходящее под описание авто, он остановил его и потребовал дать осмотреть машину. Но в ответ 34-летний хабаровчанин дал по газам и буквально впечатал сотрудника ДПС в металлическое ограждение. Шансов выжить у полицейского не было - травмы оказались слишком тяжелые.

Вячеслав Шевалье 11 сентября получил ориентировку на конкретный автомобиль. Ему сообщили, что в салоне могут быть наркотики. Фото: МВД Амурской области

Мужчину задержали, он дал показания. Свою вину он отрицать не стал. На допросе во время следственного эксперимента он в красках описал, как все произошло. Для него это уже не первое уголовное дело. Ранее он был пойман на воровстве.

- В связи с тем, что подследственный может принять меры к уничтожению следов преступления, следствие и Архаринский районный суд посчитали эти и другие имеющиеся основания достаточными для избрании в отношении подозреваемого на период расследования уголовного дела меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК Р

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.