С 16 сентября начнут разбирать дамбу в затоне Хабаровска
Фото: Правительство Хабаровского края
Власти Хабаровского края приняли решение демонтировать временную дамбу в амурском затоне Хабаровска. Постройка была временной, и в условиях отсутствия опасности нового паводка в ней нет больше необходимости. Гидрологи отчитались, что уровень воды в реке не превысит критических отметок. В конце этой недели отметка уровня воды должна закрепиться на 450 сантиметрах, отметили в правительстве Хабаровского края.
Подводя итоги минувших паводков во время совещания, представители ведомств сообщили, что в Комсомольске-на-Амуре сейчас также прошла угроза подтоплений. Существенных разрушений не было. Местное население не будет нуждаться в компенсации каких-либо убытков.
В Хабаровском районе ситуация также стабилизировалась. Однако людям был причинен материальный ущерб, и они уже получают выплаты. По 10 тысяч рублей получили 58 жителей. Еще 12-ти выплатят по 100 тысяч рублей, а десяти - по 50 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества.
Без серьезных последствий удается обойтись и в Ульчском районе, где сейчас проходит основная волна паводка. Там ждут критических отметок у села Тахта.
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