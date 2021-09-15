В Хабаровске открылось новое почтовое отделение Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске на Красной Речке открылось новое почтовое отделение. Оно будет удобным для 25 тысяч горожан, сообщили в правительстве Хабаровского края.

Прошлое арендованное помещение было признано аварийным. Работникам и посетителям приходилось ютиться в небольшом павильоне, пока выбиралось место под новое отделение. К тому же, в нем не было технической возможности для получения и отправок крупных посылок, выдачи пенсий и предоставления других социально значимых услуг.

Новое отделение порадует горожан просторным залом, комфортными зонами ожидания и самообслуживания, а также наличием четырех операторов, которые будут оказывать весь спектр почтовых услуг. Учли при открытии нового отделения и потребности маломобильных групп населения. Увеличена ширина дверных проемов, демонтированы пороги, размещены тактильные элементы. Вход оборудован пандусом с поручнем и кнопкой вызова персонала.

- Мы открыли почтовое отделение, в которое удобно прийти за посылкой и другими услугами. При планировании этого отделения мы старались создать удобную обстановку как для клиентов, так и для наших сотрудников. В работе отделения применяются современные технологии, есть все необходимое оборудование, - отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин.

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