«Не знаю, чем занимаюсь»: нелегалов задержали на руднике Колымы. Фото: МВД Магаданской области
В Магаданской области полицейские, сев в вертолет, прилетели к одному из местных рудников. Проверка была внеплановая и, как выяснилось, провели ее не зря. Под землей оказались несколько мужчин, которые так и не смогли объяснить силовикам, что они там делали и лишь повторяли: «работаю».
— Кто вы и чем занимаетесь?
— Не знаю, чем занимаюсь. Мне деньги платят, я работаю.
Такой диалог и несколько аналогичных состоялись у полицейских с иностранцами. Работяги только разводили руками, понимая, что теперь могут быть депортированы. Разрешающих работу документов у них не оказалось.
— Для установления личности и наличия у них документов, разрешающих трудовую деятельность на территории Магаданской области, иностранцы были доставлены в Отделение МВД России по Сусуманскому району. В ходе проверки полицейскими было установлено, что у четверых задержанных отсутствуют документы, разрешающие осуществлять трудовую деятельность на территории региона, — сообщили в ГУ МВД Магаданской области.
Сейчас разыскивается предприниматель, который нанял таких сотрудников. Его также привлекут к ответственности.
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