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Происшествия15 сентября 2021 5:55

На стройке нового торгового центра в Комсомольске погиб рабочий

Мужчина получил тяжелые травмы и скончался до приезда скорой помощи
Людмила БОРОДИНАЛюдмила БОРОДИНА
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На стройке нового торгового центра в Комсомольске погиб рабочий

На стройке нового торгового центра в Комсомольске погиб рабочий

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Комсомольске-на-Амуре на стройке нового торгового центра погиб рабочий. Он оказался засыпан землей в траншее, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Все случилось на том самом месте, где сейчас вместо старого рынка возводят ТЦ. Известно, что произошел обвал грунта, и рабочий провалился в траншею.

- В рамках проверки прокуратурой города будет дана оценка правомерности проведения работ, проверено наличие необходимых разрешительных документов, а также соблюдение правил безопасности, - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что если подтвердится факт каких-либо нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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