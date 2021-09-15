На стройке нового торгового центра в Комсомольске погиб рабочий Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Комсомольске-на-Амуре на стройке нового торгового центра погиб рабочий. Он оказался засыпан землей в траншее, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Все случилось на том самом месте, где сейчас вместо старого рынка возводят ТЦ. Известно, что произошел обвал грунта, и рабочий провалился в траншею.

- В рамках проверки прокуратурой города будет дана оценка правомерности проведения работ, проверено наличие необходимых разрешительных документов, а также соблюдение правил безопасности, - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что если подтвердится факт каких-либо нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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