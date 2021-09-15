Хабаровский студент пообещал взорвать здание университета

Как сообщили «Комсомольской правде» в полиции, сотрудники выезжали на место происшествия, но информация не подтвердилась. Фото: источник "КП"

Студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения заявил, что взорвет здание. Перепуганные учащиеся сразу же бросились к выходу и провели некоторое время на улице в ожидании приезда силовиков.

Некоторые из них утверждают, что парень страдает расстройствами психики. В самом вузе информацию пока не комментировали.

Как сообщили «Комсомольской правде» в полиции, сотрудники выезжали на место происшествия, но информация не подтвердилась.

- Вызов по угрозе сотрудникам и студентам учебного заведения был, сотрудники полиции выехали на место, проверили, информация не подтвердилась, - рассказали в МВД города.

Студенты вуза также сообщили, что уже все в порядке.

- Все учатся, все нормально. В здании работал сотрудник МЧС в том числе. Сейчас пары идут в обычном режиме, - рассказал юноша-студент в беседе с «Комсомолкой».

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