Хабаровский аэропорт отпугивает птиц криками испуганных пернатых

Хабаровский аэропорт отпугивает птиц испуганными криками пернатых Фото: пресс-служба Хабаровского аэропорта

Борьбу с назойливыми птицами проводят сотрудники аэропорта Хабаровска. С разгоном скоплений пернатых им помогает биоакустическая установка «Аэро М4».

- В арсенале установки есть записи испуганных голосов птиц — фонотека прибора включает голоса порядка 50 видов крылатых и содержит широкий спектр отпугивающих сигналов. Например, некоторые звуки имитируют оружейные выстрелы. При этом оборудование цифровое, благодаря чему библиотеку звуков можно дополнять и обновлять, - рассказали в пресс-службе хабаровского аэропорта.

Размещена установка на служебном автомобиле аэродромной службы. Принцип работы прост. Во время объезда аэродрома и взлетно-посадочной полосы, инженер включает прибор, который громко воспроизводит голоса перепуганных птиц. За один раз можно воспроизвести звуки как одной птицы, так и нескольких. Пернатые принимают звуки за предупреждения об опасности и улетают.

Хабаровский аэропорт отпугивает птиц испуганными криками пернатых Фото: пресс-служба Хабаровского аэропорта

- Система является современной и показала свою эффективность в обеспечении орнитологической безопасности ряда российских аэропортов, - добавили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, в аэропорту Хабаровска установлены блико-механические средства отпугивания птиц, а также светоотражающие шары с имитацией глаз хищных птиц и различные пиротехнические средства.

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