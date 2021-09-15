Хабаровский аэропорт отпугивает птиц криками испуганных пернатых

Хабаровский аэропорт отпугивает птиц испуганными криками пернатых
Фото: пресс-служба Хабаровского аэропорта
Борьбу с назойливыми птицами проводят сотрудники аэропорта Хабаровска. С разгоном скоплений пернатых им помогает биоакустическая установка «Аэро М4».
- В арсенале установки есть записи испуганных голосов птиц — фонотека прибора включает голоса порядка 50 видов крылатых и содержит широкий спектр отпугивающих сигналов. Например, некоторые звуки имитируют оружейные выстрелы. При этом оборудование цифровое, благодаря чему библиотеку звуков можно дополнять и обновлять, - рассказали в пресс-службе хабаровского аэропорта.
Размещена установка на служебном автомобиле аэродромной службы. Принцип работы прост. Во время объезда аэродрома и взлетно-посадочной полосы, инженер включает прибор, который громко воспроизводит голоса перепуганных птиц. За один раз можно воспроизвести звуки как одной птицы, так и нескольких. Пернатые принимают звуки за предупреждения об опасности и улетают.
Хабаровский аэропорт отпугивает птиц испуганными криками пернатых
Фото: пресс-служба Хабаровского аэропорта
- Система является современной и показала свою эффективность в обеспечении орнитологической безопасности ряда российских аэропортов, - добавили в пресс-службе аэропорта.
Кроме того, в аэропорту Хабаровска установлены блико-механические средства отпугивания птиц, а также светоотражающие шары с имитацией глаз хищных птиц и различные пиротехнические средства.
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