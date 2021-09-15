Спустя пять лет капитально отремонтируют улицу Профессора Даниловского в Хабаровске

Дорогу ремонтируют 15 человек и шесть единиц техники Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске идет комплексный ремонт 900-метрового участка улицы Профессора Даниловского. Дорожники меняют полотно на отрезке от дома №30 до Стрельникова. Стоимость работ - 19 миллионов рублей.

- Данный участок дороги не подвергался комплексному ремонту около пяти лет. Состояние трассы поддерживалось локальным ямочным ремонтом. В связи с растущим числом нареканий от населения было решено включить ее в работы по нацпроекту [«Безопасные качественные работы»], - сообщил Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска.

Дорогу ремонтируют 15 человек и шесть единиц техники. Рабочие меняют основание, устанавливают новые бортовые камни. Ремонт, по сообщению пресс-службы администрации города, идет с опережением: выполнено 90 процентов подготовительных работ под укладку первого слоя асфальта.