Стройплощадку для восстановления «поплывшей» улицы Павла Морозова готовят в Хабаровске

Асфальт начал проседать, затем появились провалы Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске спасают улицу Павла Морозова от разрушения. Одна из основных транспортных магистралей начала частично проседать из-за паводка. На падающий участок завозят необходимую технику.

Четыре паводковые волны не прошли бесследно для Хабаровска. На левом берегу затопило сотни дач, а в самом городе «поплыла» улица Павла Морозова. Грунтовые воды размыли дорожное основание и коллектор. Асфальт начал проседать, затем появились провалы. Трассу сковали километровые пробки.

На аварийные участки съехались дорожники, но экстренные меры не спасали ситуацию. Рабочие подсыпали щебень, но грунтовые воды продолжали размывать дорогу. В связи с этим было принято решение начать полноценный ремонт трассы, который может занять от шести до восьми месяцев.

- Завозятся складские и бытовые помещения, ведется разбивка дорожного полотна для бурения шпунтового заграждения откосов траншеи. Сегодня (15 сентября - прим. ред.) планируется установка пробных шпунтов. Состояние дорожного полотна поддерживается в обоих направлениях, - сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.