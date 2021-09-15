Шествие, фестиваль и новые школы: в Хабаровске готовятся к празднованию 165-летия

В 2023 году Хабаровск отметит свой 165-летний юбилей Фото: Борис КОКУРИН

В 2023 году Хабаровск отметит свой 165-летний юбилей. Хоть времени впереди еще много, но, с учетом запланированных масштабов, подготовка к празднованию началась уже сейчас - состоялось первое заседание оргкомитета.

День основания Хабаровск отметит традиционным шествием, развлекательным фестивалем, ярмарками и выставками. Также в городе появится более десяти значимых для жителей объектов.

- Это новые школы, детские сады, спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе, многофункциональный комплекс с 50-метровым бассейном, учебный корпус для парусного спорта и другие. Также будет отремонтирована художественная школа и реконструкция «тургеневская лестница», — рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

В юбилейном году в региональном центре планируется провести Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Инициативу поддержал на минувшем ВЭФ Владимир Путин. Свои двери должен открыть комплекс с аквапарком и гостиницей на берегу Амура. В планах строительство нового здания для Дальневосточного художественного музея.

- Еще одна масштабная инициатива – создание межвузовского кампуса в Хабаровске. Новый научно-образовательный проект рассчитан на 10 тысяч студентов. Правительство края рассматривает кампус и как центр инновационных разработок, - сообщил Михаил Дегтярев, врио губернатора региона.