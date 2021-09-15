Новую технику для борьбы с пожарами передали лесоохране Хабаровского края

Техника поможет сотрудникам ведомства стать более мобильными Фото: Правительство Хабаровского края

Лесоохрана Хабаровского края получила 48 единиц новой техники. Она поможет сотрудникам ведомства стать более мобильными и оперативно реагировать на угрозы тайге. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Лесоохрана получила 31 автофургона, созданных на базе машины ГАЗ «Соболь», 12 малых лесопатрульных комплексов, два вахтовых автобуса и столько же бульдозеров. Технику распределят между Советским, Восточным, Аванским, Кербинским, Уктурским, Советским, Падалинским и Нанайским лесными хозяйствами. Также машины получит Дальневосточная база аваиалесоохраны.

- До конца года дополнительно передадим еще 12 тягачей с полуприцепами, семь пожарных автоцистерн, два вездехода-амфибии и новое снаряжение для парашютно-десантной пожарной службы региона. Все это делается для того, чтобы мы общими усилиями берегли и приумножали лесные богатства нашего региона и России - в целом, - сказал Михаил Дегтярев, врио губернатора края.

В 2021 году регион получил 278 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Экология». 236 миллионов рублей пошли на закупку лесопожарной техники и оборудования, еще 24,3 миллиона рублей потратили на приобретение лесохозяйственной техники. 16,75 миллиона рублей пустили на увеличение площади лесовосстановления.