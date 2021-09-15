На безбедную старость: золота на 1,3 миллиона рублей выкрал с шахты житель Колымы

53-летний сотрудник ГОКа похитил несколько граммов золота, которые стоят целое состояние. Фото: УМВД РФ по Магаданской области

Колыма - настоящий золотой регион, где драгметалл добывают в огромных масштабах. Поддаться соблазну в такой обстановке - плевое дело. 53-летний сотрудник горнодобывающей компании не смог устоять и похитил несколько граммов золота, которые стоят целое состояние.

Игорь (имя изменено - прим. ред.) работал на прииске в Сусуманском районе. Трудился в шахте, поэтому доступ к драгметаллу у него был прямой. Старатель взял более 320 граммов россыпного самородного золота и решил продать.

Сбыть похищенное мужчина собирался в Сусумане. Начальству Игорь сказал, что поедет на лечение, упаковал золото и направился на сделку. До места старатель доехать не успел - его задержали оперативники. Пакетики с золотом оценили в 1,335 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Магаданской области.

Максимальное наказание по статье - до десяти лет колонии. Расследование продолжается.