Три села освободились от воды после паводка в Хабаровском крае

В зоне паводка по-прежнему находятся 55 населенных пунктов в семи районах региона Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровский край переживает четвертую за 2021 год волну паводка. Там, где гребень уже прошел, уровень Амура постепенно снижается. По данным на 15 сентября, большая вода ушла из трех поселков региона.

- От воды освободились последние два земельных участка в селе Корсаково-1, пара отрезков дорог в Свечино, один приусадебный и один отрезок дороги в Сикачи-Аляне. Таким образом, три населенных пункта вышли из зоны паводка. Вода также ушла из одного подтопленного дома в селе Корсаково-2, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В зоне паводка по-прежнему находятся 55 населенных пунктов в семи районах региона. Всего подтоплено 17 жилых домов, 223 приусадебных, 978 дачных, 367 земельных участков и 71 отрезок дорог.

Уровень Амура у Хабаровска находится на отметке в 471 сантиметр (минус 14 сантиметров за сутки). Уровень неблагоприятного явления (НЯ) - 450, опасного (ОЯ) - 600 сантиметров. У Комсомольска также наблюдается спад - за сутки минус четыре сантиметра. На 15 сентября уровень Амура составляет 640 сантиметров (НЯ - 450, ОЯ - 650 сантиметров). Зафиксирован рост реки у Николаевска - плюс четыре сантиметра. Амур здесь находится на отметке 213 сантиметров (НЯ - 250. ОЯ - 350 сантиметров).