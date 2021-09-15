Отопительный сезон начался на севере Хабаровского края

Холода постепенно приходят в Хабаровский край Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Холода постепенно приходят в Хабаровский край. Низкие температуры установились в Аяно-Майском и Охотском районах. Здесь отопление начали подавать на социальные объекты и в жилые дома.

Температура воздуха снижается и в Тугуро-Чумиканском районе. В Чумикане отопление подается в социальные объекты: детские сады, школы, Дома культуры. В других населенных пунктах района обогрев печной, дрова есть.

- В Охотский район будет доставлено 1,9 тысячи тонн дизельного топлива и 30 тонн бензина, в Аяно-Майский район - 70 тонн бензина, в Тугуро-Чумиканский район - 1,4 тысячи тонн дизельного топлива. Погрузка танкера пройдет до 20 сентября. Мы планируем завершить северный завоз для этих районов раньше намеченного срока - до 1 октября 2021 года, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В северных районах отопительный сезон обычно стартует до конца сентября. С 16 числа котельные заработают в районе имени Полины Осипенко, в 20-х числах - в Ульчском районе. До конца месяца отопление запустят в Николаевском районе. Северный завоз в эти районы продолжается.

Батареи в домах и учреждениях в центральных районах края потеплеют в первой декаде октября, на юге - на пару недель позже.