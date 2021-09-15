Погода в Хабаровске 16 сентября 2021: небольшой дождь Фото: Петр МОЛОТОВ

15 сентября в Хабаровске столбики термометров днем поднимутся до отметки в +20 градусов. Ночью будет около +8. Ожидается небольшой дождь. Скорость южного ветра составит 6-11 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

На юге края возможны кратковременные дожди. В светлое время суток воздух прогреется до +24 градусов. Ночью похолодает до +7. Скорость южного ветра составит 7-12 метров в секунду.

В центральных районах возможны небольшие осадки. Днем будет до +22 градусов. Ночью ожидается от +7 до +12. Порывы южного ветра будут достигать десяти метров в секунду.

На севере края - местами кратковременные дожди. Днем от +12 до +22 градусов. Ночью от +1 до +11. Скорость южного и юго-западного ветра составит 4-14 метров в секунду.

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