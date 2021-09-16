Бурого медведя встретили хабаровские экологи в тайге. Фото: скриншот с видео.
Накануне в соцсетях появилось милое видео с встречи хабаровского эколога Владимира Сидорова с бурым медведем. Группа общественных инспекторов Всероссийского общества охраны природы сейчас находится в экспедиции по Ванинскому району.
- Ну вот, бурый медведь. Совершенно не боится человека, как вы видите. Подходит достаточно близко. Кормить мы его не будем. Не сегодня. Мы находимся в районе ручья Олонде в Ванинском районе, и вот наш друг показывает нам правильный путь. Видите, решил он с нами разговор прервать на этой драматической ноте, - рассказал на видео Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы».
Поведение косолапого не вызвало никаких опасений у экологов. Мишка держался на достаточном расстоянии и не пытался подойти близко. Лишь вглядывался в своих новых знакомых. Потеряв интерес, медведь ушел обратно в лес, а экологи продолжили путь. Напоминаем, что кормить и трогать диких животных категорически запрещено. Звери могут напасть на человека, либо чем-нибудь заразить. При встрече с дикими животными необходимо помнить, что от них можно ожидать чего угодно, и за безобидной внешностью может прятаться угроза жизни и здоровью человека.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru