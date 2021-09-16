В Хабаровске задержали подельника водителя, убившего полицейского в Амурской области. Фото: скриншот с видео.

В ночь на 16 сентября в Хабаровске сотрудники УМВД России по Амурской области задержали пассажира автомобиля, который ночью 11 сентября остановил инспектор ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области лейтенант полиции Вячеслав Шевалье. На задержание выезжали сотрудники отряда специального назначения «ГРОМ».

Задержанный мужчина 1989 года рождения подозревается в незаконном обороте наркотиков. Это не первый его криминальный опыт. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, задержанного ранее неоднократно судили.

- По оперативным данным, мужчина находился в автомобиле «Тойота Аллион» в тот момент, когда при исполнении служебных обязанностей погиб инспектор ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области лейтенант полиции Вячеслав Шевалье, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Напомним, трагедия произошла 11 сентября около 23:00 на автотрассе в Архаринском районе Амурской области. Инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки информации о предполагаемой причастности водителя к незаконному обороту наркотиков. Едва инспектор подошел к машине, как водитель нажал на газ и поехал вперед. Движению попытался помешать лейтенант Вячеслав Шевалье, но полицейский получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Водитель скрылся с места происшествия.

Водителя удалось отыскать и задержать через несколько часов на территории Еврейской автономной области. В отношении неоднократно судимого жителя Хабаровского края 1987 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Кроме того, на месте происшествия сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный пакет со стеклянными банками, наполненными маслом каннабиса. Правоохранители предполагают, что его выбросили из автомобиля «Тойота Аллион». Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

После задержания пассажира автомобиля этапируют в Амурскую область для проведения следственных мероприятий.

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