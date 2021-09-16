Первый в регион хоспис открылся в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Долгожданный хоспис открылся в Хабаровске. Место для центра выбрано не случайно. Здание на улице Ильича, 2 расположено в тихом районе, где пациентов центра не будет беспокоить лишний шум. Всего в центре создано 8 палат на 15 коек. Одна палата оборудована для совместного пребывания постояльцев с родственниками. В хосписе установлены специализированные медицинские кровати с электроприводом, настенные облучатели-рециркуляторы, кислородные концентраторы, мониторы состояния пациентов. Есть аппараты ИВЛ и НВЛ.

- Кроме ухода за больными в здании хосписа, наши специалисты также будут выезжать к неизлечимо больным домой. В таком формате мы сможем охватить наибольшее количество людей. Мы уже сформировали две выездные бригады. Кроме того. На базе центра откроется отделение сестер милосердия медколледжа, будут подключены волонтеры, - рассказала Оксана Дорофеева, главный врач хосписа.

На открытие центра по приглашению Михаила Дегтярева из Москвы приехала Нюта Федермессер, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», автор проекта ОНФ «Регион Заботы».

- Стационар хоть и небольшой, но в нем созданы условия для того, чтобы родственники находились рядом с тяжелобольными людьми. Не менее важно, что здесь работают неравнодушные люди. К сожалению, мы уже не раз видели персонал, который устал или выгорел, который не хочет менять ситуацию. Из-за этого паллиативную помощь получают не все. Если без помощи оказывается умирающий, страдает вся его семья. Здесь я вижу, что работники настроены на налаживание помощи не только в стационаре, но и на дому. Они готовы реализовывать философию паллиативной помощи и создать уютную атмосферу. Это важно. С командой «Региона заботы» мы окажем поддержку центру, будем на связи с хабаровскими коллегами, - сказала Нюта Федермессер.

Сейчас в помощи в регионе нуждаются около 1500 пациентов. Заявки от родственников уже поступают в хоспис.

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