Движение автобусов по Хабаровску вновь изменили Фото: Администрация Хабаровска

Из-за ремонта улицы Павла Морозова в Хабаровске вновь изменилась схема движения общественного транспорта. Новшества коснулись маршрутов №№34, 71, 73, 83, 83П.

Теперь автобусы №34 в сторону центра города будут ездить с улицы Флегонтова на Краснореченскую, затем по улице Оборонной на Шевчука и далее по маршруту. В сторону южного микрорайона автобусы с улицы Шевчука будут поворачивать на Оборонную, затем на Краснореченскую, Флегонтова и далее по маршруту.

- Теперь маршрут №34 не будет останавливаться на остановках «Кругосветка», «Кубяка», «Радищева» и «Павла Морозова» (Затон), - объяснили в городской администрации.

Маршруты №№71, 73 и 83 в сторону центра города будут ездить с улицы Павла Морозова на Кубяка, Краснореченскую, Оборонную и Шевчука. Далее по маршруту. А в южном направлении автобусы №№ 71, 73, 83П будут ездить с улицы Шевчука на Оборонную, Краснореченскую, Кубяка и Павла Морозова. Далее по маршруту.

- Просьба к жителям и гостям города отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. При планировании поездок учитывайте информацию о временном изменении маршрутов и о возможном затруднении в движении транспорта, - добавили в администрации Хабаровска.

Дополнительную информацию о работе маршрутов можно узнать у диспетчера МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 45-00-56.

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