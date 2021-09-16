Осенние посадки леса идут в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Экология» в Хабаровском крае лесники высаживают саженцы. Специалисты уже успели провести 70% от всех работ по искусственному лесовосстановлению. Саженцы деревьев высажены на 4,6 тысячи гектаров. До наступления холодов остается буквально полтора месяца, к этому времени лесники должны закончить все работы. В планах охватить территорию в 2,1 тысячу гектаров в девяти районах региона.

- Объем работ на этот год превышает прошлогодние показатели. Он определен лесным планом Хабаровского края и заданием регионального проекта «Сохранение лесов», который входит в нацпроект «Экология». По проекту к 2024 году отношение лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных деревьев должно составлять 100%. Именно поэтому в первую очередь работы идут в местах, где лес был вырублен или погиб от пожаров, - рассказал Андрей Вахнин, и.о. заместителя председателя комитета лесного хозяйства края.

Саженцы создают в специализированных питомниках. Там выращивают сеянцы корейской сосны или корейского кедра, лиственницы даурской и ели аянской. Большинство саженцев лиственницы выращивают с закрытой корневой системой. Это снижает риски климатического воздействия и гарантирует итоговый результат.

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