Коронавирус унес жизни 744 жителей Хабаровского края
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровском крае за минувшие 24 часа коронавирус подтвердился у 296 человек. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в Хабаровске - 99, в Комсомольске - 70, Нанайском районе- 28, Тугуро-Чкмиканском - 20, Вяземском и Николаевском- 19, Хабаровском районе - 17, в Солнечном - 17, в Амурском - 14. На остальной территории края выявлены единичные случаи инфицирования.
- Выздоровели 314 жителей края, 23 пациента находятся в тяжелом состоянии, 17 подключены к аппаратам ИВЛ. Трое скончались. Сейчас в регионе развернуто 1598 коек для ковид-больных. Из них свободно 388, - уточнили в пресс-службе ведомства.
КОНКРЕТНО
В Хабаровском крае привито от COVID-19 - 335 941 человек. Из них 307 849 получили оба компонента вакцины.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 79 981 случаев коронавируса:
73 855 человек выздоровел;
5382 находятся на лечении (1210 в стационаре, амбулаторно 4172);
Скончались 744 человека.
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