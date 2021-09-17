В дни выборов в Хабаровске увеличат число трамваев маршрута №2 Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске в дни выборов будет скорректировано движение трамвайного маршрута №2. Об этом сообщили в администрации города.

В пятницу, 17 сентября, трамваи будут ходить с 6:50 до 19:58. При этом их количество будет увеличено, чтобы горожанам можно было проще добраться до избирательных участков.

Потребность в этом возникла в связи тем, что затруднено движение по улице Павла Морозова, и трамваи стал актуальной альтернативой автобусам.

КОНКРЕТНО

Расписание трамвайного маршрута №2 «Картонно-рубероидный завод - Железнодорожный вокзал»:

17 сентября.

От остановочного пункта «Картонно-рубероидный завод»: 06:56, 07:48, 09:42, 11:33, 13:27, 17:03, 18:09, 18:55, 19:58 (рейс до Депо №1). Отправление от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал»: 06:50, 08:43, 10:37, 12:28, 16:01, 17:00, 17:58, 19:03, 19:50 (рейс выполняется от Депо №1).

18 и 19 сентября.

Отправление от остановочного пункта «Картонно-рубероидный завод»: 07:36, 09:26, 11:16, 13:06, 14:56, 16:46, 18:36 (до Депо №1), 19:28 (рейс до Депо №1). Отправление от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал»: 06:40, 08:30, 10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 17:40, 19:05 (рейс от Депо №1).

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