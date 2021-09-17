Хабаровский аэродром перенесут в Калинку Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский аэродром ДОСААФ перенесут в Калинку. Решение об этом приняло Минобороны России. На месте аэродрома будет возведен «Дальневосточный квартал» - проект для развития массового жилищного строительства, сообщили в правительстве региона.

- По предварительным расчетам, на площадке можно построить около 450 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет о новом микрорайоне на 12 тысяч жителей, - отметил заместитель министра строительства края - главный архитектор Александр Селеменев.

Застройщики, присоединившиеся к проекту, получат льготный налоговый режим. Также им будет оказана поддержка государства для создания коммунальной и социальной инфраструктуры. Однако для этого им будет необходимо снизить стоимость за квадратный метр жилья.

В планах регионального правительства к 2025 году выйти на строительство миллиона квадратов жилья ежегодно.

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