В Хабаровский край из Таджикистана завезли полиомиелит
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровский край и на Сахалин из Таджикистана завезли полиомиелит. Инфекция была выявлена у нескольких малышей-иностранцев, сообщили в минздраве Сахалинской области.
В связи с распространением опасного заболевания в России объявлена подчищающая иммунизация. Наибольшему риску подвержены непривитые от полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.
- Вакцинации подлежат не только дети, приехавшие из Таджикистана, но и дети - жители Сахалинской области, не вакцинированные ранее. Случаи полиомиелита уже зарегистрированы на территории Хабаровского края, - рассказали в региональном минздраве.
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Полиомиелит - острое инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает серое вещество спинного мозга, вызывая развитие вялых параличей. Заболевание может привести к инвалидности. Лекарства от этой болезни не существует. Подхватить заразу можно где угодно. Она легко передается через грязные руки, воду и пищу.
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