На ЖК «Ленинградский» в Хабаровске снова началось строительство Фото: Правительство Хабаровского края

Жилой комплекс «Ленинградский» в Хабаровске начали достраивать. Стройка была в «заморозке» полгода. Теперь дольщики рассчитывают, что их застройщик не повторит ошибок другого своего неблагополучного коллеги, компании «Диалог».

– В работу уже включились правоохранительные органы. Я очень рекомендую владельцам этой компании найти необходимые средства на достройку и передать квартиры людям. Не рекомендую им в 2021 году заниматься тем же, чем и «Диалог» в свое время, – отметил врио главы региона Михаил Дегтярев, отвечая на вопрос жителей в начале августа.

Сейчас свое жилье в «Ленинградском» ждут 437 собственников. Сдача дома планировалась на 2019 год. Ход работ на объекте контролируют специалисты регионального минстроя, которые накануне с контрольным рейдом побывали на стройке.

– Нам важно, чтобы все проблемные дома в крае были завершены, мы прилагаем максимум усилий, чтобы помочь застройщикам, если у них есть какие-то проблемы в координации действий. У нас работает межведомственная комиссия, которая еженедельно выезжает на проблемные дома и оперативно решает вопросы, – рассказал начальник управления жилищного строительства краевого минстроя Алексей Назаренко.

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