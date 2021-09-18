Мэр Хабаровска Кравчук принял участие в голосовании Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие голосовании за кандидатов в Госдуму и на пост губернатора Хабаровского края. Он отметил, что выборы городе проходят спокойно, а все участки работают в плановом режиме, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

- Нареканий со стороны избирателей пока нет. Надеюсь, что все три дня пройдут в спокойной обстановке. Времени на то, чтобы проголосовать, у горожан достаточно: кто не сможет это сделать сегодня, имеют возможность воспользоваться правом голоса на выходных, — сказал Кравчук и поздравил жителей города и края с праздником выборов.

Отметим ,что на всех избирательных участках соблюдаются такие санитарные правила, как обработка рук антисептиком, нахождение в защитной маске и измерение температуры на входе.

Выборы завершатся 19 сентября. Решение растянуть их на три дня было связано со сложной эпидемиологической ситуацией.

Сегодня в Хабаровске открылось 225 избирательных участков. Всего в городе в списки избирателей внесены около 430 тысяч граждан.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.