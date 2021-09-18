В Хабаровске загорелся трамвай. Фото: Инстаграм-аккаунт bigbro_27
В Хабаровске 18 сентября загорелся трамвай. Огонь вспыхнул в служебном вагоне, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.
ЧП произошло на улице Джамбула около семи часов утра. Прибывшим на место пожарным потребовалось около получаса, чтобы потушить огонь.
- Локализовать пламя огнеборцам удалось через 20 минут, а еще через 13 минут пожар был полностью ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что на момент происшествия в трамвае никого не было.
В МЧС напомнили, что чем быстрее в подобных случаях поступает информация о пожаре, тем скорее спасатели успевают приехать и справиться с огнем, не допустив его сильного распространения.
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